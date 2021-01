Und die nächsten Dschungelshow-Halbfinalisten stehen fest! Nachdem sich bereits Mike Heiter (28), Zoe Saip, Lydia Kelovitz und Lars Tönsfeuerborn (30) ein Ticket für das Halbfinale der Dschungel-Ersatz-Show gesichert hatten, wollten Christina Dimitriou (29), Sam Dylan (29) und Oliver Sanne (34) ihnen folgen. Drei Tage verbrachte das Dreiergespann dafür in einem Tiny House und stellte bei mehreren Prüfungen seine Dschungeltauglichkeit unter Beweis. Für Oliver hat es nicht gereicht – der Ex-Bachelor ist raus!

Bis zuletzt hat sich kein Zuschauerliebling herauskristallisiert. War Sam am ersten Tag noch auf Platz eins, Oli auf dem zweiten und Christina auf dem dritten Rank, sah es am zweiten Tag schon wieder anders aus. Christina bildete zwar weiterhin das Schlusslicht, die Männer hatten ihre Plätze jedoch getauscht. Am letzten Tag konnte die 29-Jährige jedoch das Ruder rumreißen – stattdessen musste der Ex-Rosenkavalier den Weg nach Hause antreten.

Damit sind fast alle Kandidaten für das Halbfinale zusammen. Nur noch Filip Pavlovic (26), Djamila Rowe (53) und Xenia Prinzessin von Sachsen (34) können hoffen. Sie werden für die kommenden drei Tage das Tiny House beziehen und haben somit noch die Chance auf das Preisgeld von 50.000 Euro und das begehrte Ticket für das Dschungelcamp 2022.



Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

Ich bin ein Star - Die grosse Dschungelshow, RTL Christina Dimitriou in der Dschungelprüfung

TVNOW / Stefan Gregorowius "Prince Charming"-Kandidat Sam Dylan

TVNOW / Stefan Gregorowius Oliver Sanne in der Dschungelshow

