Das war wohl falscher Alarm! Sängerin Paloma Faith (39) hatte 2016 bereits eine Tochter zur Welt gebracht – nun erwartet sie ihr zweites Kind. Im vergangenen September verkündete die 39-Jährige die freudige Nachricht und hält ihre Follower seitdem auf Social Media mit regelmäßigen Baby-Updates auf dem Laufenden. Jetzt teilte sie erneut ein wichtiges Ereignis mit ihren Anhängern – dieses Mal aber ein erschreckendes: Paloma musste nämlich ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Auf Instagram erzählte sie ihren Fans, dass sie an starken Krämpfen litt. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei allerdings nicht um vorzeitige Wehen handelte – deswegen musste Paloma einige Untersuchungen über sich ergehen lassen. Das Ergebnis: Ihre Gebärmutterschleimhaut sei um die Narben von der ersten Geburt herum sehr dünn. Wenn das Baby also dagegen tritt, fühlt es sich für Paloma unangenehm an. Die werdende Mutter tue gerade alles dafür, ihr zweites Kind so lange wie möglich in ihrem Bauch zu behalten und vor allem, gesund zu bleiben.

Um das zu gewährleisten, verkündete die 39-Jährige vor Kurzem, dass sie das Haus bis zur Geburt nicht mehr verlassen wolle. Paloma erzählte, dass sie enorme Angst davor habe, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Als sie das letzte Mal im Park war, seien ihr einige Leute zu nahe gekommen. "Ich flehte sie an, nicht noch näher zu kommen, während ich hektisch unsere Masken aufsetzte", sagte sie.

Anzeige

Getty Images Paloma Faith im Mai 2019

Anzeige

Instagram / palomafaith Sängerin Paloma Faith zeigt ihren Babybauch

Anzeige

Getty Images Paloma Faith, Sängerin

Anzeige

Findet ihr es gut, dass Paloma ihre Follower so genau auf dem Laufenden hält? Klar. Das interessiert die Fans ja. Nein, das muss nicht sein. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de