Paloma Faith wurde bei Oralsex auf offener Straße erwischt

Die britische Sängerin und Songwriterin Paloma Faith (43) hat mit einer sehr persönlichen Anekdote aus ihrer Vergangenheit für Aufsehen gesorgt. In einem Teaser für ihren neuen Podcast "Mad, Bad and Sad" verriet die Mutter zweier Kinder, dass sie im Alter von 21 Jahren während eines Urlaubs in Spanien in eine pikante Situation geriet. Damals ließ sie sich auf offener Straße in der Stadt Sevilla auf Oralsex ein – bis eine ältere Dame sie dabei erwischte. "Ich schaute ihr in die Augen, und sie schüttelte nur missbilligend den Kopf", erzählte Paloma in der Episode. Diese Erinnerung zählte sie zu den "schlimmsten" Momenten ihres Lebens, wie sie mit einem Augenzwinkern zugegeben hat. Viele Fans teilten jedoch ihre Begeisterung auf Social Media: "Ich liebe dein 'Böses' - go girl!", ist online zu lesen.

Doch damit nicht genug: Neben dieser pikanten Geschichte teilte Paloma, die bereits in ihrem Buch sehr ehrlich und mutig traumatische Erlebnisse verarbeitet, in ihrem Podcast auch noch andere wilde Anekdoten. Zu ihren "verrücktesten" Momenten zählte sie eine skurrile Aktion zu Zeiten der Einführung der "Oyster Card" in London: Damals habe sie eine riesige Austernschale aus Pappmaché gebastelt, um diese als "Fahrkarte" zu nutzen – sehr zum Unverständnis des Busfahrers, der daraufhin die Weiterfahrt verweigerte. Paloma, die für ihre schrillen Outfits und spitze Zunge bekannt ist, teilte allerdings auch emotionale Momente von der schwierigen Trennung von ihrem langjährigen Partner und Vater ihrer beiden Töchter, Leyman Lahcine. Die Beziehung zerbrach nach neun Jahren im Jahr 2022 unter dem Druck, den die gemeinsame Elternschaft mit sich brachte.

Abseits ihrer Karriere als Sängerin gibt Paloma in Interviews und ihrem neuen Podcast gerne Einblicke in ihr turbulentes Privatleben. Obwohl die Trennung von Leyman für sie ein "ewiger Schmerz" bleibt, wie sie betonte, könne sie nun wieder nach vorne blicken. Paloma, die für ihre unkonventionelle Art und ihren Humor bekannt ist, ist zudem auf Dating-Apps aktiv und hat dort klare Vorstellungen: Von UGG-Trägern und Männern, die keine Therapieerfahrung haben, möchte sie lieber Abstand halten. Mittlerweile soll die Sängerin einen Mann kennengelernt haben, der "wirklich nett" ist. Mit dieser authentischen Mischung aus Offenheit und Exzentrik bleibt sie immer irgendwie Gesprächsthema.

