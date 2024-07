Paloma Faith berichtet in Buch von sexuellen Übergriffen

Paloma Faith (42) offenbart in ihrem ehrlichen und bewegenden Buch "MILF: Motherhood, Identity, Love and F******" Details über eine beängstigende Situation aus ihrer frühen Karriere. Die Sängerin berichtet, dass sie in ihren Zwanzigern einen Mann mit einem Koffer schlagen musste, um einen Angriff abzuwehren. Damals, als sie noch kleine Auftritte hatte, wollte sie nach einer Show spätabends ihre Mutter von einer Telefonzelle aus anrufen. Plötzlich drängte sich ein Mann gewaltsam in die Zelle, griff sie an und forderte sie auf, still zu sein. "Er griff mir an die Brust und in die Leistengegend und forderte mich auf, ruhig zu sein, aber zum Glück hatte ich meinen Verstand und einen kleinen Rollkoffer dabei", schreibt Paloma. So konnte sie den Angreifer abwehren und schließlich flüchten.

In ihrem neuen Buch verarbeitet Paloma nicht nur dieses Ereignis, sondern auch andere traumatische Erlebnisse. Sie enthüllt, dass sie später in ihrem Leben zweimal Opfer von K.-O.-Tropfen wurde, glücklicherweise aber in beiden Fällen vor schlimmeren Konsequenzen bewahrt blieb. "Einmal, weil die Leute, mit denen ich zusammen war, auf mich aufpassten, und das andere Mal... Ich bin mir bis heute nicht sicher, was passiert ist. Ich bin allerdings nackt im Bett von jemandem aufgewacht. Ich weiß nicht, was sie mit meinem Körper gemacht haben. Dunkle Zeiten", berichtet Paloma ehrlich.

Paloma, die für ihre Hits wie "Only Love Can Hurt Like This" bekannt ist, macht sonst eigentlich eher mit ihrer Musik Schlagzeilen. In den vergangenen Jahren wurde sie aber auch mit Veränderungen in ihrem Privatleben konfrontiert: Die Mutter von zwei Kindern und ihr Ex-Mann Leyman Lahcine trennten sich 2022 nach fünf Jahren Ehe. Danach wagte sie sich ins Dating-Leben und musste sich da erst mal zurechtfinden.

Getty Images Paloma Faith, 2024

ActionPress Leyman Lahcine und Paloma Faith im Juni 2016

