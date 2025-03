Sängerin Paloma Faith hat keine Angst, gecancelt zu werden

Mit ihrem Podcast "Mad, Sad & Bad" sorgt Paloma Faith (43) derzeit für jede Menge Gesprächsstoff. Die britische Sängerin, bekannt für Hits wie "Only Love Can Hurt Like This", verriet kürzlich in einem Interview mit The Sun, warum sie keinerlei Angst davor habe, "gecancelt" zu werden. "Ich bin ziemlich selbstbewusst, was meine Moral und Ethik angeht", erklärte Paloma und führte aus, warum sie glaubt, so zu sein: "Ich habe das Gefühl, dass meine Politik und alles, was ich getan habe, in Ordnung ist. Ich wurde von einem Sozialisten in einem multikulturellen Umfeld großgezogen, mit Schwulen, Heteros, Transsexuellen, Dragqueens, alle um mich herum."

Paloma scheut sich nicht, ihre Meinung offen zu äußern, und betonte, dass vor allem heterosexuelle, weiße Männer oft berechtigterweise zur Rechenschaft gezogen würden. "Sie haben es verdient. Man kann nicht einfach herumlaufen und Leuten an den Hintern fassen, Drogen in die Drinks von Frauen schütten oder homophobe Beschimpfungen ausstoßen und dann nicht damit rechnen, dass es auf einen zurückfällt", so Paloma in ihrem Podcast. In ihrer ersten Staffel hat Paloma vor allem vertraute Personen eingeladen, um das Format zu etablieren. Gespräche mit Freunden boten ihr eine intime Atmosphäre, um persönliche und bisweilen kontroverse Themen anzusprechen. Sie erklärte, dass sie sich bewusst sei, wie leicht Aussagen aus dem Kontext gerissen werden könnten, weswegen sie gelegentlich Episoden nachbearbeite.

Privat hat Paloma nach der Trennung von ihrem langjährigen Partner Leyman Lahcine im Jahr 2022 wieder Glück in der Liebe gefunden. Seit etwa einem Jahr ist sie mit Stevie Thomas liiert, was sie erstmals öffentlich bei einer Afterparty der Brit Awards zeigte. Zudem arbeitet Paloma aktuell an ihrem siebten Album, bei dem sie sich von alltäglichen Gesprächen und Emotionen inspirieren lässt. Ihr Leben, ihre Musik und ihre neuen Projekte drehen sich laut eigener Aussage um die Balance zwischen Glück und Traurigkeit – eine Spannbreite, die wohl auch ihr kommendes Album prägen dürfte.

Getty Images Paloma Faith, Musikerin

Getty Images Paloma Faith, Sängerin

