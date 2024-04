Wegen Krankheit: Paloma Faith muss weitere Shows absagen!

So hat sich das Paloma Faith wohl nicht vorgestellt! Aufgrund gesundheitlicher Probleme muss die Sängerin ihren Auftritt in Cardiff absagen. Die Nachricht überbringt die "Only Love Can Hurt Like This"-Interpretin ihren Fans via Instagram. In ihrer Story schreibt sie, dass sie "zutiefst traurig" darüber sei, die Show verschieben zu müssen. Darüber hinaus versichert die 42-Jährige ihren Fans, alles in ihrer Macht Stehende getan zu haben, um sie nicht zu enttäuschen: "Ich halte Stimmruhe, inhaliere, gurgele und habe sogar eine Steroidinjektion erhalten." Doch das hat anscheinend nicht ausgereicht: Die Sängerin sei aufgrund der schlimmen Kehlkopfentzündung derzeit nicht in der Lage zu singen.

Es ist nicht die erste Show ihrer aktuellen Tour, die Paloma verschieben musste. Bereits das Konzert in London vor einigen Tagen konnte aufgrund ihrer aktuellen Erkrankung nicht wie geplant stattfinden. Ob sie noch weitere Auftritte absagen muss, ist ungewiss: "Im Moment muss ich Tag für Tag schauen, wie es mir geht. Also werde ich euch morgen über Brighton informieren." Doch die Sängerin versichert ihren treuen Fans: "Ich möchte wirklich nichts lieber tun, als diese Shows zu spielen. Ihr könnt euch sicher sein, falls ihr kommt, dass ich euch die bestmögliche Performance abliefern werde."

Vielleicht ist die derzeitige Tournee sogar eine ihrer letzten: Erst kürzlich spielte Paloma mit dem Gedanken an einen Karrierewechsel. Ihre Mutter soll die Idee in ihr entflammt haben. "Meine Mutter sagt immer, dass ich Lehrerin werden soll", verriet die Sängerin im Podcast "Great Company" und fügte hinzu: "Ich ziehe es in Erwägung."

Getty Images Paloma Faith, Sängerin

Getty Images Paloma Faith bei einem Event in New York City im Oktober 2022

