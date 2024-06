Für Paloma Faith ist Co-Parenting eine große Herausforderung

Für Paloma Faith (42) ist es nicht leicht, eine alleinerziehende Mutter zu sein. Vor knapp zwei Jahren trennte sich die Musikerin von ihrem langjährigen Partner Leyman Lahcine, mit dem sie zwei Töchter hat. Das Co-Parenting scheint bei den beiden aber eher schleppend zu laufen, wie Paloma gegenüber Radio Times verrät: "Kinder zu erziehen, ist ein Vollzeitjob. Wenn man auch noch CEO seines eigenen Unternehmens ist, wie ich es bin, muss man sich mit seinem Partner absprechen. Doch das ist auch ein Vollzeitjob, weil sie keine Initiative zeigen." Das sei für die Mehrfachmama ganz schön anstrengend und sie müsse jedes Mal etwas aufopfern.

Paloma glaubt aber, dass das nicht nur ein Problem zwischen ihr und ihrem Ex-Partner sei. "Ich bin ein wenig verärgert über die Erwartungen an Frauen, weil wir immer damit konfrontiert werden, dass wir arbeiten könnten, unser eigenes Geld haben und unabhängig sein können, während wir Kinder aufziehen", erklärt die Sängerin und fügt noch hinzu: "Wir enden mit viel zu viel Verantwortung, und ich denke, dass viele Frauen ganz einfach ausbrennen."

Besonders das Ende ihrer Ehe mit Leyman habe Paloma zu Beginn ganz schön zu schaffen gemacht – immerhin gingen die zwei knapp zehn Jahre lang gemeinsam durchs Leben. "In der stillen Nacht, die Kids schlafen, man sitzt einfach da – man fühlt sich wirklich sehr allein", gab sie Anfang des vergangenen Jahres gegenüber The Sun zu. Besonders die gesamte Familiendynamik habe sich damit verändert: "Es ist immer noch deine Familie, aber in anderer Form."

ActionPress Leyman Lahcine und Paloma Faith im Juni 2016

Getty Images Paloma Faith, 2024

