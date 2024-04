Karrierewechsel: Hört Paloma Faith bald mit der Musik auf?

Paloma Faith (42) spielt mit dem Gedanken, der Musikbranche den Rücken zu kehren. Den möglichen Karrierewechsel deutet die "Only Love Can Hurt Like This"-Interpretin im Podcast "Great Company" an. Im Gespräch mit Podcast-Host Jamie Laing (35) erzählt die Sängerin, dass sie das Musikstudio bald durch ein Klassenzimmer ersetzen und Lehrerin werden möchte. Die Idee soll ihre Mutter in der 42-Jährigen geweckt haben. "Meine Mutter sagt immer, dass ich Lehrerin werden soll", erklärt die Sängerin und fügt hinzu: "Sie sagt: 'Du hast Kinder bekommen, du hast dein Popstar-Ding gemacht. Mach ein PGCE [Lehramtsstudium], denn dann kannst du dieselben Ferien haben wie deine Kinder'."

Und was hält Paloma von der Idee ihrer Mutter? "Ich ziehe es in Erwägung", verrät die 42-Jährige im Gespräch. Das Ferienargument scheint die Zweifachmama überzeugt zu haben: Sie finde die Ferienzeiten von Lehrern äußerst ansprechend. So schnell wird die "Lullaby"-Interpretin jedoch nicht aus dem Musikbusiness verschwinden. Bevor sie ihre Karriere tatsächlich beenden würde, möchte die Britin wohl "noch ein weiteres Album herausbringen".

Während der Podcastfolge kommt die Sängerin auch auf die Trennung von Ex-Mann Leyman Lahcine zu sprechen. Die Britin und der Franzose gingen zehn Jahre lang gemeinsam durchs Leben und sind Eltern zweier Töchter. Im Jahr 2022 trennte sich Paloma dann von dem Künstler. Sie glaubt, dass sich über die Jahre sehr viel Groll zwischen den einstigen Eheleuten angestaut hatte, was schließlich zum Ehe-Aus führte. "Groll, weil es ein Ungleichgewicht gab zwischen dem, was ich und er hineingesteckt haben", erklärt sie im Podcast.

Getty Images Paloma Faith, Sängerin

ActionPress Leyman Lahcine und Paloma Faith im Juni 2016

