Neue Liebe nach Trennungsdrama? Paloma Faith packt aus

Die Sängerin Paloma Faith (43) hat offenbar nach ihrer Trennung von dem französischen Künstler Leyman Lahcine und monatelangem Dating-Drama erneut die Liebe gefunden. Das enthüllte Daily Mail. Denn bei einem Fashion-Event in London verriet Paloma, dass sie jemanden kennengelernt habe und nun hoffnungsvoll in die Zukunft blicke. "Ich denke wirklich, dass ich bereit bin, wieder Liebe zu finden", sagte sie im Gespräch mit Richard Eden und fügte hinzu: "Ich habe jemanden getroffen. Er ist wirklich nett, und ich hoffe, dass es funktioniert." Über ihren Liebsten ist noch nichts Näheres bekannt.

Aber wenn es nach Palomas Fünf-Punkte-Checkliste geht, die The Sun über die Kriterien enthüllt hat, die ihre Männer erfüllen sollten, dann darf er unter anderem nicht kleiner als 1,80 Meter und kein Muttersöhnchen sein. Die Trennung von Leyman im Jahr 2022 nach neun gemeinsamen Jahren und zwei Töchtern war für Paloma eine schwierige Zeit. Sie gestand, dass der Druck der Kindererziehung ihre Beziehung belastet habe. "Unsere Beziehung endete, weil wir diese Kinder haben", erklärte sie und betonte, dass es das alles dennoch wert gewesen sei. Für ihr aktuelles Album "The Glorification of Sadness" ließ sie diese Emotionen einfließen. Um ihrem Ex einen kleinen Seitenhieb zu verpassen, ließ sie sogar eine Werbetafel in seiner Straße mit ihrem Bild bekleben und sagte dazu: "Ich hoffe also, dass er mich jeden Tag ansieht und denkt: 'Sch****.'"

Neben ihrer Musikkarriere ist Paloma dafür bekannt, offen über ihre persönlichen Erfahrungen zu sprechen. In einem Interview mit Jamie Laing (36) in dessen Podcast "Great Company" erzählte sie vor wenigen Wochen von den Herausforderungen, als getrennte Eltern zusammenzuarbeiten. "Der Herzschmerz wird für immer bleiben, weil wir Kinder zusammen haben", resümierte sie ehrlich. Paloma begrüßte ihre erste Tochter im Dezember 2016 und ihre zweite im Februar 2021. Trotz der Trennung bemüht sie sich, das Beste für ihre Kinder zu tun und ihre eigene Lebensfreude nicht zu verlieren. Ihre Fans schätzen sie für ihre Authentizität und Offenheit.

Collage: ActionPress Trennungs-Collage: Paloma Faith, Leyman Lahcine

Getty Images Paloma Faith, Sängerin

