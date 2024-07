Nach Trennung: Paloma Faith hat Schwierigkeiten mit Dating

Paloma Faith (42) bestätigte vor rund einem Jahr die Trennung von ihrem Ehemann Leyman Lahcine und geht seither als Single-Mom durchs Leben! Wie es scheint, ist sie zwar offen für eine neue Liebe in ihrem Leben, jedoch gestaltet sich das Thema Dating für die Sängerin gar nicht mal so leicht. "Es ist einfach ein wilder Westen. Ich habe das Gefühl, als ich Single war, bevor ich mich vom Vater meiner Kinder getrennt habe, war es so – wir konnten einfach feststellen, ob man mit jemandem eine Verbindung hatte, weil die Chemie stimmte, und jetzt ist es irgendwie bürokratisch. Es ist wie das Ankreuzen von Kästchen", gab sie in einem Interview mit Mirror offen und ehrlich zu.

Vor allem in Bezug auf Dating-Apps ist die Single-Lady skeptisch. Paloma finde die beinahe erzwungene Art des Kennenlernens unnatürlich und frage sich, ob sie die Männer auch abseits des Internets attraktiv finden würde. Zusätzlich habe die Sängerin das Gefühl, dass ihre Datingpartner ihr aufgrund ihrer Berühmtheit nicht ganz unvoreingenommen gegenübertreten. "Jeder tut so, als würde es ihn nicht stören, aber ich merke, dass es sie stört. Es ist seltsam, denn jeder hat eine Vorstellung davon, wie man ist. Oder sie sagen: 'Ich war früher mal in dich verknallt'", erklärt die 42-Jährige gegenüber dem Newsportal.

Paloma und ihr Ex Leyman gingen viele Jahre gemeinsam durchs Leben. Im Jahr 2017 läuteten für den französischen Künstler und die "Only Love Can Hurt Like This"-Interpretin dann sogar die Hochzeitsglocken. Das Paar krönte sein Liebesglück mit zwei gemeinsamen Kindern. Doch schon vor der Geburt ihres zweiten Sprösslings im Jahr 2021 schien es zwischen dem einstigen Paar nicht mehr ganz rundzulaufen: Paloma und Leyman besuchten eine Paartherapie. Ihre Probleme konnten sie dabei offenbar nicht lösen, denn Ende 2022 wurden die ersten Trennungsgerüchte laut. Einige Monate später bestätigte Paloma, dass sie und Leyman in Zukunft getrennte Wege gehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paloma Faith im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

CapitalPictures/ActionPress Leyman Lahcine und Paloma Faith, 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Paloma so offen über ihr Datingleben spricht? Ich finde es total spannend! Hmm, ich finde, sie sollte das lieber etwas privater halten... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de