Dieser Liebesbeweis geht unter die Haut! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der britische Realitystar Stephen Bear (31) mit der Kosmetikerin Tia McAlister zusammen ist, die zum Zeitpunkt ihres Kennenlernens allerdings noch minderjährig war. Sie feierte erst am 5. Januar ihren 18. Geburtstag – die Beziehung der beiden soll allerdings schon seit über einem Jahr andauern. Zwischen Stephen und Tia scheint es aber ziemlich ernst zu sein: Der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer trägt anscheinend ein XXL-Tattoo seiner Liebsten auf dem Rücken!

In seiner Instagram-Story teilte Stephen mehrere Videos von seinem Rücken, den drei aneinandergereihte große Tattoos von Frauengesichtern zieren. Die eine hält eine Waffe in der Hand, die andere trägt eine Cap und ein Bandana, und die dritte hat die Augen verbunden. Bei dem mittleren Motiv soll es sich laut The Sun um ein an Tia angelehntes Gesicht handeln: Ein Insider hat angeblich ein ähnliches Bild von Stephens Freundin veröffentlicht, das der Londoner als Vorlage beim Tätowierer vorgelegt haben soll. Beim Tattoo sollen vor allem die eisblauen Augen und die markanten Augenbrauen an Tia erinnern.

Doch das Gesicht soll nicht Stephens erstes Liebes-Tattoo sein. Schon im August des vergangenen Jahres hatten er und seine Flamme sich angeblich ein Pärchen-Tattoo an der Hand stechen lassen – und zwar einen Steinbock, Tias Sternzeichen. Nach einer kurzen Trennung im November hat Stephen sich das Kunstwerk jedoch angeblich wieder entfernen lassen.

Stephen Bear, Realitystar

Tia McAlister im Januar 2021

Stephen Bear

