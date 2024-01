Geldnot nach Knast-Entlassung: Stephen Bear ist pleite!

Sein Leben scheint sich ziemlich verändert zu haben. Im März 2023 war Stephen Bear (34) zu 21 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden, nachdem er 2020 ein Sextape seiner Ex Georgia Harrison im Netz veröffentlicht hatte. In der vergangenen Woche wurde der ehemalige Celebrity Big Brother-Kandidat frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Eigentlich hat er schon große Zukunftspläne für einen Neustart – doch aktuell ist Stephen einfach nur pleite...

In einem Live-Video auf TikTok berichtet der Realitystar seinen Followern von seiner aktuellen Situation nach den vergangenen Monaten im Knast. Während er in seinem "verschimmelten" Zimmer im Bett liegt, erzählt er: "Ich bin pleite. Ich habe zwar mein gutes Aussehen und meine Persönlichkeit, aber ich bin momentan sehr knapp bei Kasse." Doch dank seines "erstaunlichen Gehirns" werde er schon bald ein Projekt auf die Beine stellen und so "an die Spitze" gelangen. "Ich werde aus dem Ghetto herauskommen und der Mann sein", betont der UK-Love Island-Star.

Für seine Zeit nach der Haft habe Stephen geplant, unter anderem in der Musikszene durchzustarten, verriet ein Insider The Sun im vergangenen August. "Er will ein Album herausbringen und auch ein Buch über sein Leben hinter Gittern schreiben", behauptete die Quelle.

Anzeige

MEGA Stephen Bear auf einem polizeilichen Foto im Dezember 2022

Anzeige

TikTok / stephenhenrybear Realitystar Stephen Bear

Anzeige

Getty Images Stephen Bear vor seiner Gerichtsverhandlung im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de