Stephen Bear plant bizarre Spendenaktion für eigene Statue

Stephen Bear (35) hat erneut für Schlagzeilen gesorgt – und das aus fragwürdigen Gründen. Auf Instagram bat er seine Follower darum, Geld für eine 30 Meter hohe Statue in Brasilien zu sammeln, die ihm selbst gewidmet sein soll. Laut eigenen Aussagen habe er die Anweisung zum Bau der Statue direkt von Gott erhalten. Die Figur mit dem Namen "Christ the Bear" sei als goldfarbene Version von Cristo Redentor geplant und solle sowohl Glück als auch Jobs und Touristen nach Brasilien bringen. Auf der zugehörigen GoFundMe-Seite verlangt er umgerechnet fast 9.000 Euro – von denen bisher lediglich 23 Euro gespendet wurden.

Die Aktion des ehemaligen "Celebrity Big Brother"-Gewinners stieß online auf massive Kritik. Kommentare wie "Du bist absolut am Tiefpunkt angekommen" oder "Warum soll jemand spenden, wenn du angeblich Millionär bist?" häuften sich unter seinem Post. Der 35-Jährige sorgt bereits seit Längerem für Empörung. Bereits während seines Aufenthalts in Brasilien machte er mit kontroversen Aussagen Schlagzeilen. So tätigte er unter anderem Aussagen wie "Die Polizei kann mich hier nicht kriegen" und er versuchte, eine seiner Verurteilungen ins Lächerliche zu ziehen.

Bevor er mit bizarren Internet-Kampagnen von sich reden machte, wurde Stephen 2023 wegen Rachepornos gegenüber seiner Ex-Freundin Georgia Harrison zu 21 Monaten Haft verurteilt. Er hatte eine intime Situation mit der ehemaligen UK-Love Island-Kandidatin gefilmt und das Video ohne ihr Einverständnis verbreitet. Seitdem setzt sie sich öffentlich für strengere Gesetze gegen Rachepornos ein. Stephen hingegen zeigte keinerlei Reue, sondern suchte stattdessen die Flucht ins Ausland, wo er versucht, einen Lifestyle zwischen Social-Media-Provokation und vermeintlichen Businessplänen zu pflegen. Seine zunehmend bizarren Aktionen werfen ein fragwürdiges Licht auf den einstigen TV-Star.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen Bear, TV-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen Bear vor seiner Gerichtsverhandlung im März 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige