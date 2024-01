Ist Jessica wegen Stephen Bears Knast-Entlassung gestresst?

Wie geht es ihr? Die Beziehung von Jessica Smith und Stephen Bear (34) hatten in dem vergangenen Jahr für einige Schlagzeilen gesorgt. Das OnlyFans-Model und der britische Realitystar lernten sich inmitten seines Sextape-Skandals mit seiner Ex Georgia Harrison kennen und lieben – sie verlobten sich sogar! Im September servierte die Blondine den hinter Gittern sitzenden Stephen jedoch ab. Dass er nun heute vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wird, scheint Jessica ziemlich unbehaglich fühlen zu lassen!

Zumindest lässt die frisch Verliebte das in ihrer Instagram-Story vermuten. Dort teilt sie ein Bild mit ihren Fans, auf dem sie ein großes, graues Kuscheltier in ihrer Hand hält. Im Hintergrund sind zwei Gläser und der Körper ihres neuen Partners zu erkennen. "Wenn er dir eine Kuschel-Katze kauft, weil du gestresst bist", kommentiert Jessica den Schnappschuss. Ob sie sich so fühlt, weil ihr Ex Stephen nun aus dem Knast raus ist?

Der Grund für die Trennung von Jessica und dem Celebrity Big Brother-Gewinner sei wohl seine toxische Art gewesen. "Es hat eine Weile gedauert, bis ich es begriffen habe, aber das mit Stephen war alles fake und toxisch. Ich bin ohne ihn besser dran und freue mich darauf, mit meinem Leben weiterzumachen", erklärte sie ihre Entscheidung damals im Netz.

MEGA Stephen Bear auf einem polizeilichen Foto im Dezember 2022

Instagram / jessicalilysmith_ Jessica Smith

Instagram / jessicalilyyyy Jessica Smith und Stephen Bear im Januar 2023

