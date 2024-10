Georgia Harrison fürchtet Zusammenstoß mit Straftäter-Ex

Reality-Star Georgia Harrison, bekannt aus Love Island UK, hat große Sorge wegen der Möglichkeit eines erneuten Zusammentreffens mit ihrem Ex, dem verurteilten Sexualstraftäter Stephen Bear (34). Stephen, der sie ohne ihr Einverständnis beim Sex gefilmt und das Material auf OnlyFans veröffentlicht hatte, wurde zu 21 Monaten Haft verurteilt – er verließ das Gefängnis jedoch bereits im Januar dieses Jahres, nach der Hälfte der Zeit. Er darf Georgia nun fünf Jahre lang nicht kontaktieren und muss der Polizei seinen Aufenthaltsort im nächsten Jahrzehnt laufend mitteilen. Trotz dieser Schutzmaßnahmen gestand die Influencerin in einem Interview mit The Sun: "Wenn ich an ihm vorbeilaufen würde, würde mir das Herz in die Hose rutschen. Ich habe eine einstweilige Verfügung, die ich verlängern lassen möchte."

Zusätzlich zu seiner Haftstrafe wurde Stephen zu fast 250.000 Euro Schadensersatz verurteilt – die höchste Summe, die jemals in einem Fall von Bildmissbrauch zugesprochen wurde. Weitere 32.000 Euro musste er als Entschädigung an Georgia zahlen. Trotz dieser rechtlichen Maßnahmen entschied sich die TV-Persönlichkeit, auf ihr Anonymitätsrecht zu verzichten, um auf diese Art von Verbrechen aufmerksam und anderen Betroffenen Mut zu machen. Vor Gericht berichtete Georgia laut dem Mirror über die verheerenden Auswirkungen der Veröffentlichung des Videos auf ihr Leben und ihre Karriere. "Ich lebte in ständiger Angst, dass es herauskommen würde und meine Familie davon erfahren könnte. Es war das schlimmste Gefühl, das man sich vorstellen kann. Ich fühlte mich verletzt, gedemütigt und habe mich lange Zeit selbst gehasst", erklärte sie.

Seit ihrer Trennung von Anton Danyluk, den sie bei "Love Island All Stars" kennengelernt hatte, ist Georgia Single. Sie sorgt sich, zukünftige Partner könnten das Video gesehen haben – womit sie sehr zu "kämpfen" habe. Dennoch hat sie das Vertrauen in Männer nicht verloren und stellt sich vor, irgendwann jemanden zu finden, der "Verständnis" für ihre Situation zeigt. "Ich hoffe, dass ich eines Tages in einer Welt lebe, in der ich mir keine Sorgen machen muss, dass mein Ehemann es sieht", erklärte sie laut dem Mirror und fügte hinzu, ihre "größte Angst" sei es, ihre zukünftigen Kinder könnten das Video finden.

MEGA Stephen Bear auf einem polizeilichen Foto im Dezember 2022

Instagram / refugecharity Georgia Harrison im April 2023

