Vom Knast ins Gericht: Sextape-Skandal verfolgt Stephen Bear

Er wird jetzt zur Rechenschaft gezogen. Stephen Bear (34) wurde vor rund einer Woche vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Aufgrund der Veröffentlichung eines Sextapes gegen den Willen seiner ehemaligen Freundin Georgia Harrison wurde er zu einer Freiheitsstrafe von 21 Monaten verurteilt. Jetzt soll er sich ein weiteres Mal für seine Tat verantworten: Stephen muss nur wenige Tage nach seiner Haft erneut vor Gericht!

Das berichtet The Mirror. So wird der Reality-TV-Star erneut einem Richter vorgeführt, um die Geldstrafe in Höhe von 234.000 Euro zu leisten. Dazu findet er sich gemeinsam mit seinem Vater beim städtischen Gerichtsgebäude Chelmsford ein. Zur Anhörung erscheint der Brite in einem schwarzen Anzug, einer Sonnenbrille und auffälligen Sneakers.

Dass Stephen seit wenigen Tagen wieder auf freiem Fuß ist, scheint seiner Ex-Verlobten Jessica Smith ein mulmiges Gefühl zu machen. Diese trennte sich nämlich von dem ehemaligen Big Brother-Gewinner, während der in Haft saß. Auf Instagram erweckte sie den Anschein, dass die Freilassung ihres ehemaligen Partners Stress bei ihr hervorrufe.

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison, ehemalige UK-"Love Island"-Kandidatin

Getty Images Stephen Bear vor seiner Gerichtsverhandlung im März 2023

Instagram / jessicalilysmith_ Jessica Smith

