Welcher Dschungelshow-Star wird in den kommenden drei Tagen die Nase vorn haben? In den vergangenen Tagen konnten sich schon Mike Heiter (28), Zoe Saip, Lars Tönsfeuerborn (30), Lydia Kelovitz, Christina Dimitriou (29) und Sam Dylan (29) in der Dschungelcamp-Ersatzshow einen Platz im Halbfinale sichern. Jetzt stellt sich mit Djamila Rowe (53), Xenia Prinzessin von Sachsen (34) und Filip Pavlovic (26) die letzte Gruppe den Herausforderungen des Tiny Houses. Aber wer wird sich in diesem Team am besten schlagen?

Die drei Realitystars müssen schließlich nicht nur mehrere Tage auf engstem Raum miteinander leben, sie werden sich auch den sogenannten Dschungelprüfungs-Tauglichkeitsprüfungen stellen – und da warten wie gewohnt wilde Tiere und eine Menge Ekel-Faktor auf die drei. Vor allem für die beiden Reality-Urgesteine Xenia und Djamila sollte das aber eigentlich kein Problem sein. Xenia kämpfte sich schon durch Shows wie "Die Burg", Das Sommerhaus der Stars und zurzeit auch #CoupleChallenge. Aber auch Djamila dürfte durch ihre Teilnahme an Formaten wie Die Alm, Big Brother oder Adam sucht Eva - Promis im Paradies schon mit einer Menge Reality-Erfahrung in die Trash-Show gehen.

Dagegen ist Filip quasi noch ein TV-Neuling. Bisher ist er vor allem durch Kuppelshows aufgefallen. Er suchte unter anderem bei Die Bachelorette und Bachelor in Paradise nach der großen Liebe. Dass Filip aber auch über eine Menge Kampfgeist verfügt, bewies er im vergangenen Jahr bei Like Me I’m Famous. Dort ging er nämlich als Sieger nach Hause. Wer wird seine Sache in der Dschungelshow am besten machen? Stimmt ab!

Kadir Ilboga Xenia Prinzessin von Sachsen, Dschungelshow-Kandidatin

Instagram / djamilajayda Djamila Rowe im Dezember 2020

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im Januar 2021

