Welcher Star muss die Dschungelcamp-Ersatzshow heute Abend verlassen? Seit Sonntagabend kämpft das letzte VIP-Trio um die begehrten Plätze im großen Halbfinale der Dschungelshow. Bachelor in Paradise-Teilnehmer Filip Pavlovic (26), Erotiksternchen Djamila Rowe (53) und #CoupleChallenge-Kandidatin Xenia Prinzessin von Sachsen (34) bewohnen das Tiny House und stellten sich bereits der ein oder anderen Ekelprüfung. Doch für wen könnte der Kampf ums goldene Ticket fürs Buschabenteuer 2022 schon zu Ende sein? Die Promiflash-Leser räumen Xenia die geringsten Chancen ein.

In einer Promiflash-Umfrage sind sich die Fans sicher: Djamila und Filip müssen unbedingt in die nächste Runde kommen. Die blonde Wahlberlinerin scheint hingegen weniger Eindruck auf die Zuschauer gemacht zu haben. Sie belegt im Voting den letzten Platz. Das würde bedeuten: Sie zieht nicht ins Halbfinale ein. Während Mitstreiter und Ex-Bachelorette-Boy Filip satte 48,9 Prozent (Stand: Dienstag, 26. Januar, 17.30 Uhr) der Stimmen sammeln konnte, müssen sich Djamila und Xenia mit jeweils 34,6 Prozent und 16,5 Prozent hinten anstellen.

Ob das Ergebnis damit zusammenhängt, dass die Prinzessin das ein oder andere Mal durch schlechte Laune aufgrund ihres Nikotinentzugs aufgefallen ist? Zumindest ihre Mitbewohner waren deswegen ziemlich genervt. "Das geht mir auf die Eier. Du weißt, auf was du dich hier eingelassen hast", schimpfte Filip in der Folge am Montagabend.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic, Djamila Rowe und Xenia Prinzessin von Sachsen

TVNOW / Stefan Gregorowius Xenia Prinzessin von Sachsen bei der Dschungelshow

TVNOW / Stefan Gregorowius Dr. Bob, Filip Pavlovic, Djamila Rowe und Xenia Prinzessin von Sachsen

