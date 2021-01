Ziehen dunkle Wolken am Himmel der Dschungelcamp-Ersatzshow-Kandidaten auf? Aktuell wollen Filip Pavlovic (26), Xenia Prinzessin von Sachsen (34) und Djamila Rowe (53) ihre Busch-Tauglichkeit unter Beweis stellen. Tatsächlich hat das Trio die erste gemeinsame Challenge super zusammen gemeistert. Doch ein Umstand scheint die Team-Harmonie nun auf eine harte Probe zu stellen: Xenias unstillbarer Zigarettenschmacht. Für den haben ihre Mitbewohner nämlich nicht allzu viel Verständnis.

Im Tiny-House hat die Blondine nur begrenzten Zugriff auf ihre heiß geliebten Kippen und das schlägt ihr eindeutig aufs Gemüt. Das wiederum macht Filip ein bisschen sauer. "Das geht mir auf die Eier. Du weißt, auf was du dich hier eingelassen hast", schimpft der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer im Einzel-Interview. Xenia selbst ist sich bewusst, dass ihr Nikotin-Entzug in den Augen ihrer Konkurrenten eine Schwäche ist. "Ich bin eigentlich ein starker Gegner, aber grade bin ich ein Opfer", gibt sie zu.

Djamila kann Xenias Problem schon eher nachvollziehen und vergleicht es mit der Alkoholsucht ihrer Großeltern. "Meine Oma und mein Opa waren Alkoholiker. Ich hab die Flaschen immer gesucht und versteckt", erinnert sie sich. Aber wenn die zwei sie dabei erwischt hätten, hätte es eine Tracht Prügel gegeben.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Xenia Prinzessin von Sachsen bei der Dschungelshow

Anzeige

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Teilnehmer beim Promiboxen

Anzeige

Instagram / djamilajayda Djamila Rowe im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de