Die Kinder-Thematik steht wohl nicht zwischen ihnen! In der zweiten Folge von Der Bachelor offenbarte Rosenverteiler Niko Griesert (30) seiner Liebesanwärterin Anna Corcelli (30), dass er eine neunjährige Tochter hat. Die Nachricht verbreitete sich daraufhin wie ein Lauffeuer in der Mädels-Villa und alle fragten sich, ob bereits vorhandener Nachwuchs ein Problem für die ein oder andere Single-Dame sein könnte. Auch Kim Virginia Hartung (25) buhlt aktuell um das Herz des Osnabrückers. Wie steht sie zum Thema Kids? Promiflash fragt nach.

"Für mich ist ein Mann mit einem kleinen Engel an der Seite etwas sehr Schönes!", betont die Flugbegleiterin im Gespräch mit Promiflash. Sie hat offenbar kein Problem damit, dass es den Bachelor nur im Doppelpack mit seiner Tochter gibt. Eine Bedingung gibt es aber doch: "Allerdings mit der Prämisse, dass ein harmonisches Verhältnis zwischen allen Beteiligten besteht." Das scheint bei dem 30-Jährigen laut eigener Aussage der Fall zu sein.

Zwar möchte Niko seine Tochter und deren Mama aus der Öffentlichkeit heraushalten – ein paar Sätze über die beiden ließ er sich in der Auftaktfolge aber doch schon entlocken. So plauderte er unter anderem aus, dass die beiden in den USA zu Hause sind.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

Anzeige

TVNow Bachelor Niko Griesert

Anzeige

TVNow Kim Virginia Hartung, Kandidatin bei "Der Bachelor"

Anzeige

TVNOW / Ruprecht Stempell Niko Griesert, der Bachelor 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de