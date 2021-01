Vor den Augen von Millionen TV-Zuschauern sucht Bachelor Niko Griesert (30) derzeit die große Liebe. In den Kandidatinnen Vivien und Steffi hat der IT-Projektmanager sie jedenfalls nicht gefunden, die beiden mussten bereits in der ersten Nacht der Rosen die Segel streichen – und das, obwohl der Junggeselle noch gar nicht alle Damen kennenlernen durfte. Was die verbliebenen Rosenanwärterinnen bislang allerdings nicht wissen: Eine Frau hat Nikos Herz schon längst erobert. Der 30-Jährige ist Vater einer Tochter.

"Ich bin wirklich jung Vater geworden, ich war 20 Jahre alt, sie war 19, also beide sehr, sehr jung. Das haut einen um", wagt Niko in der ersten Folge einen Blick in die Vergangenheit. Er sei noch am Anfang seines Studiums gewesen und habe nicht gewusst, wie er mit der plötzlichen Vaterschaft umgehen soll. Letztlich sei diese aber das Beste gewesen, das ihm passieren konnte. Die Tochter lebt bei ihrer Mutter in den Vereinigten Staaten. "Natürlich ist das eine andere Beziehung als man sie vielleicht selbst zu seinem Vater gewohnt ist", gibt er zu. Am wichtigsten sei aber, dass sie sich seiner Liebe bewusst sei.

Während die Zuschauer vor den Bildschirmen also bereits von Nikos Nachwuchs wissen, tappen die Kandidatinnen noch im Dunkeln. Die Vorschau verrät jedoch: In der zweiten Folge lässt Niko die Bombe platzen. Wie die Ladys darauf wohl reagieren werden?

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

Anzeige

TVNOW / Ruprecht Stempell Niko Griesert, Bachelor 2021

Anzeige

Instagram / nikogriesert Niko Griesert, der Bachelor 2021

Anzeige

TVNow Niko Griesert mit den Bachelor-Kandidatinnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de