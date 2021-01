Im vergangenen Sommer verkündete Patrizia Palme, dass sie und ihr Mann Dennis ihr erstes Baby erwarten. Seitdem hat die Influencerin ihre Follower mit durch ihre Schwangerschaft genommen und regelmäßig Updates von ihrem Babybauch gepostet. Doch damit war am 23. Januar Schluss, als ihre Tochter endlich das Licht der Welt erblickte. Vier Tage nach der Geburt hat Patrizia Palme sich nun mit einem Familienfoto und dem Babynamen im Netz zurückgemeldet.

"Malia – Ganz unerwartet bist du in unser Leben getreten", schrieb die 26-Jährige zu ihrem ersten Foto zu dritt auf Instagram. Auf dem Schnappschuss liegt die frischgebackene Mama mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter Malia in einem Krankenhausbett und strahlt überglücklich in die Kamera. Wie überwältigt sie aktuell von ihren Gefühlen ist, beschreibt sie weiter in dem Post: "Nun sitze ich hier, du liegst ganz friedlich auf meiner Brust und ich schreibe diese Zeilen voller Emotionen – die Tränen laufen an meinen Wangen herunter. Mein Herz ist ausgefüllt voller Liebe und Dankbarkeit."

Patrizia sei derzeit mit ihren Gefühlen total überfordert und spüre eine Liebe, die sie noch nie empfunden habe. An ihre Tochter richtete sie die rührenden Worte: "Danke, dass du, Malia, mich zu deiner Mama gemacht hast – Ich liebe dich über alles." Zur Geburt haben bereits zahlreiche Promis gratuliert, unter ihnen Lisa-Marie Schiffner (19), Betty Taube (26), Sarah Harrison (29) sowie Rebecca Mir (29), die selbst bald ein Kind erwartet.

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme und ihre Tochter

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme mit ihrem Mann, Dezember 2020

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, Januar 2021

