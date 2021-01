Lydia Kelovitz lässt nicht locker! Während ihrer Zeit in der großen Dschungelshow hatte die einstige DSDS-Kandidatin nicht nur um den Einzug in den TV-Urwald gekämpft: Die Blondine war auch sehr bemüht, das Herz von Dr. Bob (71) zu erobern und machte ihm immer wieder schöne Augen. Am Mittwoch flog die Österreicherin zwar aus der Sendung – doch ihren Flirt mit dem Fernseharzt will Lydia noch nicht aufgeben!

Promiflash plauderte kurz nach ihrem Dschungelshow-Aus mit der Wrestlerin. Die Sängerin erklärte zwar, enttäuscht über ihren Exit zu sein, machte aber auch klar, dass ihre Liebesgeschichte mit Dr. Bob dadurch nicht beendet ist: "Ich werde mein Ziel weiterhin verfolgen. Ich werde es schon irgendwie nach Australien schaffen!"

Doch statt einem romantischen Date mit dem TV-Mediziner dürfte Down Under wohl eher eine einstweilige Verfügung auf die 30-Jährige warten: Denn Dr. Bob war während der Show nicht wirklich davon angetan, dass Lydia ihm so aufdringlich Avancen machte. Was sagt ihr zu der Schwärmerei? Stimmt unten ab.

