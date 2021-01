Die finale Prüfung in der Dschungelcamp-Ersatzshow hatte es in sich! Am Freitag entschied es sich letztendlich zwischen Djamila Rowe (53) und Filip Pavlovic (26). Um die beiden VIPs auf ihre Busch-Tauglichkeit für "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" 2022 zu testen, mussten sie ein ekelerregendes Zwei-Gänge-Menü mit Kalbshirn und Co. verspeisen. Im Promiflash-Interview verriet Djamila jetzt, wie hart das für sie war.

Während ihr Kontrahent Filip durch Würgegeräusche mehr als deutlich machte, dass er das Dschungel-Dinner "zum Kotzen" fand, handhabte die 53-Jährige das Ganze etwas mehr ladylike und längst nicht so laut. Doch gegenüber Promiflash gab die Wahlberlinerin zu: Die Challenge war auch für sie der absolute Horror. Was das Schlimmste war? "Alles – besonders der Geschmack und das, was sich im Kopf abgespielt hat", betonte Djamila.

Auch die Zuschauer vor den heimischen Mattscheiben haben in diesem Moment mitgefühlt – und das wohl bis zum Äußersten. Auf Twitter schrieb ein User beispielsweise: "So, mein Eimer ist jetzt auch voll." Reality-Sternchen Natalia Osada (30) behauptete in ihrer Instagram-Story sogar, dass sie sich tatsächlich übergeben musste.

TVNOW / Stefan Gregorowius Djamila Rowe und Filip Pavlovic im Dschungelshow-Finale

Getty Images Society-Lady Djamila Rowe

Instagram / nataliaosada Natalia Osada, Influencerin

