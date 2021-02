So anstrengend sind die Dreharbeiten zu "Arielle, die Meerjungfrau" für Daveed Diggs (39)! Seit wenigen Wochen steht endlich offiziell fest, wer in der Realverfilmung des Disney-Klassikers vor der Kamera steht. Neben Stars wie Javier Bardem (51) und Melissa McCarthy (50) wird auch Daveed in dem Remake zu sehen sein. Er verkörpert die Krabbe Sebastian – und das verlangt ihm einiges ab: Daveed hat noch nie für eine Rolle so hart arbeiten müssen!

Das verriet der "Snowpiercer"-Star jetzt in einem Interview mit dem Portal Collider. Aber was ist an seiner Figur so schwierig? Daveed machte vor allem Sebastians jamaikanischer Akzent zu schaffen, den die Disney-Krabbe im englischen Original hat. Der Zeichentrick-Version wollte der Schauspieler nämlich unbedingt treu bleiben. Das bedeutete für ihn allerdings eine Menge Recherche. "Ich habe keine karibischen Wurzeln. Ich versuche richtig in die Arbeit einzutauchen. Ich habe viel Zeit in Trinidad verbracht und ich bin auch nach Jamaika gegangen, um zu recherchieren", erklärte er. Dabei sei den Akzent zu erlernen, nicht das größte Problem gewesen. Die gleiche Sprechweise während der Dreharbeiten konstant beizubehalten, sei eine viel größere Herausforderung.

Die Arbeit an dem "Arielle"-Remake ist aber offenbar nicht nur für Daveed anstrengend. Auch seine Kollegin, Arielle-Darstellerin Halle Bailey hat es am Set offenbar nicht leicht. "Wie ich bereits gesagt habe, ich habe für diese Rolle mehr recherchiert als jemals zuvor und ich bin buchstäblich eine Krabbe. Das wirkt im Nachhinein vielleicht verrückt. Und was ich leiste, ist nichts im Vergleich zu dem, was Halle oder einige der anderen unglaublichen Darsteller tun", erzählte Daveed.

Getty Images Daveed Diggs bei den Screen Actors Guild Awards, 2020

United Archives GmbH Sebastian aus "Arielle, die Meerjungfrau"

Getty Images Halle Bailey im H Club in Los Angeles

