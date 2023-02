Regisseur verrät: "Arielle" war seine größte Herausforderung

So anspruchsvoll war der "Arielle"-Dreh! Nach fast fünf Jahren ist Regisseur Rob Marshall (62) begeistert, das Projekt abzuschließen. 2019 schlug die Besetzung der Hauptrolle mit Halle Bailey große Wellen. Inzwischen haben sich Fans etwas beruhigt und können sich neben der Youtube-Bekanntheit unter anderem auf Melissa McCarthy (52) als Ursula freuen. Nun schildert Rob, welche Herausforderungen beim Dreh auf ihn und sein Team zukamen.

"Die Vorbereitungen für diesen Film waren wahnsinnig", berichtet der 62-Jährige gegenüber The Wrap. Die technische Umsetzung des Remakes sei äußerst kompliziert: "Ich glaube, noch nie hat jemand ein Musical unter Wasser gemacht." Aufgrund dieser besonderen Bedingungen sei noch mehr Choreografieren und Proben nötig gewesen, als ein Musical sowieso schon fordere. "Ich bin sehr stolz auf den Film. Es ist der anspruchsvollste Film, den ich je gemacht habe, ganz sicher. Keine Frage", lautet das eindeutige Fazit des Regisseurs.

Auch für den Cast stellte der Dreh eine Herausforderung dar. Daveed Diggs (41), der die Ehre hat, Kult-Krabbe Sebastian zu verkörpern, erzählte in einem früheren Interview: "Ich habe für diese Rolle mehr recherchiert als jemals zuvor und ich bin buchstäblich eine Krabbe. Das wirkt im Nachhinein vielleicht verrückt. Und was ich leiste, ist nichts im Vergleich zu dem, was Halle oder einige der anderen unglaublichen Darsteller tun."

