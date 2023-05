Khloé Kardashian mietet Kinosaal für "Arielle"-Filmpremiere!

Alles für die Kids! Die Kardashians sind im wahrsten Sinne des Wortes eine richtige Großfamilie. Inzwischen ist Familienoberhaupt Kris Jenner (67) nicht nur Mutter von sechs Kindern, sondern auch stolze Oma von zwölf Enkeln. Ihre Tochter Khloé Kardashian (38) beschenkte die 67-Jährige bislang mit Töchterchen True (5) und Sohnemann Tatum. Nun mietete Khloé für die Kids einen Kinosaal für die "Arielle"-Filmpremiere!

Gestern erschien die Neuverfilmung von Arielle, die Meerjungfrau mit Halle Bailey in der Hauptrolle erstmals auf großer Leinwand. Khloé nahm die Premiere des Disney-Films nun offenbar zum Anlass, um mal eben einen ganzen Kinosaal zu mieten. Auf Instagram stellte die Zweifach-Mama zur Schau, dass die Kids nicht nur Popcorn und Getränke bekamen, sondern auch einen Haufen an Goodies wie Plüschtiere, Puppen, T-Shirts und Co.

Jedenfalls schienen sowohl die kleinen als auch die großen Gäste den Film in vollen Zügen zu genießen. Während ihre Schwester Kylie Jenner (25) in ihrer Story offenbarte, "die ganze Zeit geweint" zu haben, konnte Khloé hingegen nicht aufhören, von Schauspielerin Melissa McCarthy (52) in der Rolle der bösen Seehexe Ursula zu schwärmen: "Jeder in diesem Film war magisch. Doch Melissa hat es mir besonders angetan!"

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian bei der Filmpremiere von "Arielle, die kleine Meerjungfrau"

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit den Kardashian-Kindern im Disneyland, April 2023

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihren Kids im Jahr 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de