Es ist schon wieder so weit! Casey Batchelor (36) und ihr Verlobter Dane Goodson wurden 2018 zum ersten Mal Eltern. Vor einem Jahr konnte sich ihre Tochter Florence dann über ein Geschwisterchen freuen, denn Caseys zweites Kind Sadie erblickte im Januar 2020 das Licht der Welt. Damit war die Familienplanung des Reality-TV-Sternchens aber offenbar noch nicht beendet: Die 36-Jährige enthüllte nun, dass sie bereits mit ihrem dritten Kind schwanger ist.

"Florenz ist Ende Mai drei und nur ein paar Wochen später wird es ein Neugeborenes geben. Also werden es im Grunde drei Kinder in drei Jahren sein. Ich weiß, es ist verrückt", verriet die Brünette die frohe Botschaft gegenüber OK!. "Wir sind sehr glücklich, dass wir so schnell und einfach schwanger werden. Wir passen offensichtlich sehr gut zusammen!", freute sich Casey weiter. Sie habe bereits neun Monate nach der Geburt ihrer zweiten Tochter versucht, wieder schwanger zu werden, um zu schauen, wann es passiert. Dass die beiden nun so schnell ihr drittes Baby erwarten, hätten sie wohl nicht vermutet.

Ob die baldigen Dreifach-Eltern sich über ein Mädchen oder einen Jungen freuen dürfen, erfahren sie erst am Valentinstag. Casey würde sich diesmal einen Sohn wünschen und auch einige Anzeichen könnten ihrer Meinung nach darauf hindeuten: "Normalerweise weiß ich sofort, wenn ich schwanger werde. Diesmal fühle ich mich aber nicht schwanger, weil es so anders ist", erklärte sie.

Anzeige

Instagram / caseybatchelor1 Reality-TV-Star Casey Batchelor im Januar 2020

Anzeige

Instagram / caseybatchelor1 Casey Batchelor und Dane Goodson im Juli 2019

Anzeige

Instagram / caseybatchelor1 Casey Batchelor mit ihrem Nachwuchs

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de