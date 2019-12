Casey Batchelor (35) gibt ein Schwanger-Update! Im Juli erfreute die Reality-TV-Darstellerin ihre Fans mit einer knuffigen Nachricht: Etwas mehr als ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter Florence erwartet sie zusammen mit ihrem Partner Dane Goodson den zweiten Nachwuchs. Über die vergangenen Monate hat die TV-Beauty ihre Follower immer wieder mit Social-Media-Postings auf dem neuesten Stand gehalten. Und auf dem aktuellen wird deutlich: Die Geburt ihres zweiten Kindes rückt immer näher!

Die 35-Jährige lud am Mittwoch auf Instagram ein Bild hoch, auf dem sie ihren prallen Bauch von der Seite zeigt. "Ja, ich bin zweifellos schwanger, aber wenn du mir noch einmal sagst, wie dick ich geworden bin, fresse ich dich auf", schrieb die Bald-Mami dazu. Mit einem lachenden Emoji machte sie den Witz hinter ihren Worten deutlich – und offenbarte mit einem Hashtag, dass sie sich im dritten und damit letzten Trimester der Schwangerschaft befindet. Lange dauert es also vermutlich nicht mehr, bis Casey ihr zweites Baby in den Armen halten kann.

Die Britin gab im Sommer auch schon preis, dass sie eine weitere Tochter erwarten. "Das ist wundervoll, denn ich hatte nie eine Schwester, nur zwei ältere Brüder, die miteinander spielen konnten. Daher wird es schön sein, dass Florence eine kleine Schwester bekommt", hatte sie sich gefreut. Doch da ihr Freund sich auch einen Jungen wünsche, sei die Familienplanung danach noch nicht abgeschlossen.

Instagram / caseybatchelor1 Casey Batchelor im Dezember 2019

Instagram / caseybatchelor1 Casey Batchelor, Reality-TV-Sternchen

Instagram / caseybatchelor1 Casey Batchelor und Dane Goodson im Juli 2019

