Casey Batchelor (36) gibt ein Babybauch-Update! Die Reality-TV-Bekanntheit erwartet ihren dritten Nachwuchs. Mit ihrem Verlobten Dane Goodson hat sie bereits zwei Töchter – Florence und Sadie. Vor wenigen Wochen enthüllte sie auch das Geschlecht ihres nächsten Kindes: Es wird wieder ein Mädchen! Wie weit die Schwangerschaft bereits fortgeschritten ist, zeigt die Britin nun mit einem neuen Foto ihrer beachtlich runden Körpermitte!

Im dunkelblauen Badeanzug präsentiert Casey auf Instagram ihren Bauch. Gleichzeitig verrät sie, dass sie sich aktuell im dritten Schwangerschaftstrimester befindet – genauer gesagt in der 32. Woche. Mitten auf der Zielgerade gönnte sich die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin einen relaxten Tag mit ihren Freundinnen. "Wir waren in einem Spa für einen Entspannungstag, ohne Kinder und mit einem leckeren Nachmittagstee, für den ich keinen Finger rühren musste", freut sie sich rückblickend.

Der errechnete Geburtstermin steht im kommenden Juni an – nur ein paar Wochen nach dem dritten Geburtstag ihrer Erstgeborenen, wie Casey in einem früheren Post bekannt gab. Damit hat sich das Paar ziemlich fleißig an die Familienplanung gesetzt: "Also werden es im Grunde drei Kinder in drei Jahren sein. Ich weiß, es ist verrückt", gab sie zu.

