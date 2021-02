Jannes ist wieder da! Benjamin Mittelstädt (25) spielt bereits seit 2016 bei Berlin - Tag & Nacht die Rolle des Tätowierers Jannes. In der Vergangenheit hatte dieser immer wieder Probleme mit Drogen und landete vor einigen Monaten wegen einer Überdosis sogar im Krankenhaus. Daraufhin entschied er sich, nach Thailand zu seinem Bruder zu fliegen, um sich selbst zu finden. Nun hat Jannes sein Drogenproblem in den Griff bekommen und ist zurück in Berlin.

Auf der Instagram-Seite von "Berlin - Tag & Nacht" hat Jannes die erfreulichen Neuigkeiten verkündet: "Bin ich froh, dass ich wieder hier bin. Mir geht es wirklich viel besser und ich kann Emmi endlich der Freund sein, den sie verdient!" Am 1. Februar wird er in der Serie also wieder zurück sein und auf seine Ex-Freundin Emmi (Denise Duck) treffen. Obwohl die noch vor wenigen Tagen mit Krätze (Marcel Maurice Neue, 31) in die Kiste gesprungen war, merkte sie aber auch, dass sie immer noch Gefühle für Jannes hat. Umso mehr freut sie sich, dass ihr Verflossener plötzlich wieder da ist und lädt ihn zum Kochen ein.

Viele Fans freuen sich ebenfalls über die Rückkehr und jubeln unter dem Post: "Schön, dass du wieder da bist", "Endlich ist er wieder da" oder "Das ist ja cool. Ich dachte schon, er ist raus". Doch Jannes kommt nicht alleine nach Berlin zurück – auch Paulas Bruder Theo (Ranndy Frahm) wird bald wieder in der Serie zu sehen sein, genau wie Fabrizio (Fernando Jose della Vega)

"Berlin - Tag & Nacht" montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNow verfügbar.

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Jannes-Darsteller Benjamin Mittelstädt bei "Berlin - Tag & Nacht"

Instagram / denise.duck.schwitalle Denise Duck im Februar 2020

Berlin – Tag & Nacht, RTL2 Theo bei "Berlin – Tag & Nacht"

