Oliver Sanne (34) hatte einen Plan! Er wusste, wie er die Zuschauer in der Dschungelshow von sich überzeugen wollte – dieser Plan ging allerdings nach hinten los. Der ehemalige Bachelor flog nach drei gemeinsamen Tagen mit dem Prince Charming-Star Sam Dylan (29) und dem Reality-TV-Star Christina Dimitriou (29) aus dem Tiny House. Damit war dann auch der Traum von einem Platz im Dschungelcamp 2022 geplatzt. Jetzt blickte der 34-Jährige zusammen mit dem Sänger Jürgen Milski (57) auf seine Erfahrungen der letzten Tage zurück.

Obwohl Oli anfangs im Zuschauervoting noch vorne lag, ging es für ihn danach steil bergab. Das Fernsehpublikum fand ihn immer unsympathischer. "Ich war halt schon traurig. Weil das Dschungelcamp ja schon der Olymp im Reality-TV ist. Ich hatte einfach gehofft, hier die Chance zu bekommen, um zu zeigen, was ich für ein witziger Kauz bin", erklärte der ehemalige Rosenkavalier im Instagram-Livestream. Oli wollte also mit seiner lustigen Art punkten. Dabei schoss er jedoch über das Ziel hinaus, als er seinen Mitstreiter Sam als Alkoholiker bezeichnet hatte – denn das kam nicht gut an.

"Ich bin dann sehr stark von Sams Community angegangen worden. [...] An manchen Stellen war ich sehr erschrocken und fand das respektlos", äußerte der 34-Jährige. Jürgen versuchte den aufgebrachten Oli zu besänftigen und gab ihm den gut gemeinten Ratschlag, diese Menschen nicht ernst zu nehmen. "Ich habe es ja auch nicht nötig, vor Sam oder Christina wegzulaufen", stellte Oli dann aber doch noch klar.

