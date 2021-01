Für Oliver Sanne (34) lief es in der Dschungelcamp-Ersatz-Show nicht wirklich gut. Der Ex-Bachelor führte am ersten Tag im Tiny House zwar noch die Voting-Liste an, schon am zweiten Abend büßte er viele Stimmen ein – und seine Mitbewohner Sam Dylan (29) und Christina Dimitriou (29) zogen ins Halbfinale ein. Die Vermutung: Ein fieser Diss in Richtung des Prince Charming-Kandidaten könnte ihn die Sympathie des Publikums gekostet haben. Oli bezeichnete Sam als Alkoholiker. Nach der Show hofft er nun auf die große Aussprache.

In einem Instagram-Livestream mit Reality-TV-Star Jürgen Milski (57) erklärt der 34-Jährige nämlich, dass er die Zeit in der Fernsehbehausung mit seinen Konkurrenten ziemlich genossen habe. Er wünscht sich deshalb, dass die Differenzen aus der Welt geschafft werden können. "Ich habe mich sehr wohl gefühlt mit denen. [...] Beide haben mich positiv überrascht. Christina hat ihre Meinung ja schon mal kundgetan, Sam habe ich auch eine Anfrage geschickt, da kam leider noch nichts", äußerte er. Der einstige Flirtshow-Teilnehmer halte es allerdings auch für möglich, dass Sam in seiner Rolle des "von ihm Bloßgestellten" bleibt.

Im Gespräch mit Promiflash betonte der Freund von Rafi Rachek (31) zuletzt tatsächlich, dass es ihm nicht besonders gut zwischen seinen Konkurrenten ergangen war. "Zum Schluss fühlte ich mich immer unwohler. Mir fehlte eine Bezugsperson", zog er sein Fazit. Zudem hätten ihn die Sticheleien gegen seine Person ziemlich verletzt. "Alle, die mich kennen, wissen, dass ich kaum Alkohol trinke", verteidigte sich der Kölner.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Christina Dimitriou, Oliver Sanne und Sam Dylan

Anzeige

Getty Images Oliver Sanne bei der Vogue Fashion's Night Out in Düsseldorf

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Christina Dimitriou, Sam Dylan und Oliver Sanne in der Dschungelshow

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de