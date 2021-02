Filip Pavlovic (26) ist offenbar mehr als dankbar für den Support aus den eigenen Reihen! Der Bachelor in Paradise-Star konnte das Rennen um das goldene Ticket nach Australien für sich entscheiden – gegen elf andere Kandidaten konnte sich der Realitystar in der großen Dschungelshow durchsetzen. Eine Person hatte ihn während dieser Zeit ganz besonders angefeuert: sein Kumpel Serkan Yavuz (27). Wie froh Filip über dessen Unterstützung war, hat er Promiflash verraten!

Im Interview mit Promiflash betonte Filip, wie sehr er den Ex-Freund von Carina Spack (24) wertschätzt. "Ich muss euch sagen: Einen Freund wie Serkan wünsche ich jedem", schwärmte der Like Me – I'm Famous-Gewinner. Dieser habe ihn so tatkräftig unterstützt, als ginge es um ihn selbst. "Falls jemand noch mal einen Wahlkampfhelfer bracht: Serkan ist euer Mann", scherzte der 26-Jährige. Die beiden Freunde hätten aber immer noch nicht realisiert, dass Filip im kommenden Jahr tatsächlich in den Dschungel fliegen wird.

Doch Serkan war nicht der Einzige, der Filip den Sieg von ganzem Herzen gewünscht hatte. Viele Prominente hatten gehofft, dass der Hamburger das Format als Sieger verlassen würde – unter anderem auch dessen ehemalige Dschungel-Mitstreiterin Zoe Saip.

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic, Sieger der Dschungelshow 2021

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, Ex-Bachelorette-Boy

Sebastian Brüll Model Zoe Saip

