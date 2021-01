Endlich steht fest, wer die große Dschungelcamp-Ersatzshow gewonnen hat. Aus zwölf Trash-Promi-Kandidaten konnten sich Djamila Rowe (53), Mike Heiter (28), Filip Pavlovic (26) und Lars Tönsfeuerborn (30) durchsetzen und schafften es in das Finale. Im letzten Showdown mussten sich die vier noch einer Dschungeltauglichkeitsprüfung stellen, bei der Lars und Mike schon vorab aussortiert wurden. Am Ende entschied es sich also zwischen Djamila und Filip.

Nach einer letzten Essens-Challenge konnte Filip die Zuschauer überzeugen und sich die meisten Anrufe sichern. Damit geht es für ihn 2022 ins richtige Dschungelcamp. Dazu gibt es aber auch noch Taschengeld – die Siegprämie der Dschungelshow beträgt nämlich 50.000 Euro. Ob er wirklich im echten Camp auch so abliefern kann, zeigt sich dann erst nächstes Jahr.

Doch neben Filip stehen auch schon zwei weitere Busch-Camper für die Ausgabe 2022 fest. So wurde beim ersten Halbfinale verkündet, dass Schlagersänger Lucas Cordalis (53) in die Fußstapfen seines Vaters Costa Cordalis (✝75) treten wird – dieser wurde in der ersten Staffel sogar Dschungelkönig. Mit im Flieger nach Australien wird auch Harald Glööckler (55) sitzen, der heute ebenfalls als Kandidat bestätigt wurde.

TVNOW / Stefan Gregorowius Djamila Rowe im Dschungelshow-Finale

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter, Djamila Rowe, Lars Tönsfeuerborn und Filip Pavlovic im "Dschungel-Ersatzshow"-Finale

TVNOW / Stefan Gregorowius Lucas Cordalis bei "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow 2021"

