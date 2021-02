Früh übt sich: Mike Singer (21) sitzt in seinem jungen Alter schon neben dem Pop-Giganten Dieter Bohlen (66) in Deutschlands dienstältester Musikjury. Und der schwärmt in höchsten Tönen von seinem neuen Kollegen. In der aktuellen Staffel von Deutschland sucht den Superstar hat sich der gebürtige Baden-Württemberger bereits gut eingelebt. Promiflash hat er erzählt, wie sich das Debüt für ihn angefühlt hat.

Im Gespräch mit Promiflash kommt Mike ins Schwärmen: "Ich bin sehr dankbar für diese geile Zeit. Ich konnte so viele Eindrücke mitnehmen, die ich mein ganzes Leben nicht vergessen werde." Obwohl er nicht bei allen Fans gut ankam, hat der "Deja Vu"-Sänger also offenbar eine Menge Spaß beim TV-Casting. Doch DSDS ist natürlich nicht Spaß allein, schließlich kann nicht jeder Kandidat einen der begehrten Recall-Zettel erhalten. Ab und an habe er schon ein schlechtes Gewissen gehabt, Sänger nach Hause schicken zu müssen, verriet Mike: "Die Jury versucht jedoch jedem etwas mitzugeben, wenn es machbar ist."

Mit welchem Jury-Kollegen er sich besonders gut versteht, sei für den Debütanten hingegen keine leichte Frage: "Das ist wirklich extrem schwer zu sagen. Maite und Dieter waren immer sehr cool zu mir!" Er habe von den beiden während der ganzen Castings viel mitnehmen können, sagte der 21-Jährige abschließend.

Instagram / mikesinger Mike Singer und Dieter Bohlen

Instagram / mikesinger Mike Singer bei DSDS, September 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

