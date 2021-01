Ist Mike Singer (21) nicht zu jung für einen DSDS-Juror? Diese Frage haben sich bestimmt schon viele Zuschauer gestellt! Als verkündet wurde, dass der Popsänger in der aktuellen Staffel der Castingshow am Jurypult sitzen würde, war er erst 20 Jahre alt. Aufgrund seines Alters hat der Popstar natürlich längst nicht so viele Jahre als Musiker auf dem Buckel wie seine Kollegen Dieter Bohlen (66), Maite Kelly (41) und der in Ungnade gefallene Michael Wendler (48). Doch genau das sieht Bohlen als Vorteil: Mikes frische Sicht auf die Dinge – und die Kandidaten!

In der gestrigen Folge schwärmte der Poptitan von dem heute 21-Jährigen: "Ich finde es unheimlich spannend zu sehen, wie so ein junger Typ gewisse Sachen beurteilt." Außerdem sagte Dieter ganz klar: So unerfahren sei Mike gar nicht! "Für seine 20 Jahre hat er im Verhältnis schon viel erreicht." Tatsächlich kann der Songwriter bereits drei Nummer-Eins-Alben und einen MTV Europe Music Award als "Best German Act" vorweisen.

Auch Maite genießt es, mit Mike zu arbeiten – weil sie viel von ihm lernen könne! "Der bringt mir den neuesten Shit bei und die neuesten Moves!", witzelte die 41-Jährige. Trotz des hohen Lobs zeigt Mike selbst sich aber demütig, was seine Rolle als Juror bei DSDS angeht: "Für mich ist es etwas ganz Besonderes, hier als jüngster Juror zu sitzen", stellte der "Deja Vu"-Interpret klar.

Alle Episoden von "Deutschland sucht den Superstar" bei TVNOW.

Getty Images Mike Singer, Sänger

TVNOW / Stefan Gregorowius Michael Wendler, Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

TVNOW / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

