Mike Singer (21) und Sophie Lilian Marstatt heizen die Gerüchte weiter an! Dem "Deja Vu"-Interpreten und der Influencerin wird bereits seit vergangenem Jahr eine Liebelei nachgesagt. So postete die Blondine im April 2020 verdächtige Schnappschüsse von sich und einem männlichen Bekannten, der ihr anscheinend sehr nahesteht. Trotz Herz-Emojis, die sein Gesicht bedeckten, waren die Fans sich einig: Das ist Mike Singer! Nun teilten Sophie und Mike erneut Bilder im Netz, die auf eine Beziehung der beiden hindeuten!

In ihrer Instagram-Story erklärte die Beauty im Rahmen einer Fragerunde zunächst, dass sie momentan überglücklich sei. Nachdem sie ein Follower nach ihrer Lieblingsperson gefragt hatte, zögerte Sophie nicht lange und schoss ein Bild ihres bislang anonymen Liebsten. Die Aufnahme zeigte den Mann von hinten, wie er gerade ein Videospiel spielt. Über dem Fernseher hängt ein Stierschädel als Deko an der Wand – ein paar Stunden später war dann der gleiche Wandschmuck in Mikes Insta-Story zu sehen!

Schon im Sommer 2020 posteten die vermeintlichen Turteltauben Aufnahmen mit offenbar demselben Kätzchen – angeblich Mikes Haustier Nala. Als Sophies Community sie gestern explizit nach einem Pic von Nala gebeten hatte, präsentierte sie die Katze auf ihrem Social Media-Kanal.

Instagram / mikesinger Mike Singer, Sänger

Instagram / sophiemarstatt Sophie Lilian Marstatt, Influencerin

Instagram / mikesinger Mike Singer mit seiner Katze

