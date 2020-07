Die Hinweise zu Mike Singers (20) möglicher neuer Beziehung häufen sich! Schon seit einigen Monaten kursiert das Gerücht, dass der Sänger etwas mit der Influencerin Sophie Lilian Marstatt am Laufen haben könnte. Zu Aufnahmen von Mike mit Sophies Handtasche im Hintergrund und den von ihr veröffentlichten Pärchenbildern, auf denen ihr Liebster unkenntlich gemacht wurde, gesellt sich jetzt wohl ein weiteres Indiz dazu, dass auf eine Liaison der beiden hindeuten könnte: Sie zeigen sich im Netz offenbar mit derselben Katze!

Sowohl Mike als auch Sophie haben in der vergangenen Zeit Instagram-Bilder mit einer Katze gepostet – bei der es sich offenbar um ein und dieselbe handelt: Eine kleine, getigerte und vermutlich noch recht junge Katze mit markanten grauen Augen. Doch damit nicht genug: Die Aufnahmen des Haustiers sind scheinbar auch alle am selben Ort entstanden. So gleicht beispielsweise das Sofa, auf dem die Katze in Mikes Video herumturnt dem, auf dem sie auf Sophies Bild liegt.

Darüber hinaus ist auf einem von Mikes Bildern mit der Fellnase eindeutig das Kleid zu erkennen, das die 20-Jährige auch in einem ihrer Videos trägt. Zudem sind in diesem Clip im Hintergrund behaarte Beine, also vermutlich die eines Mannes, zu sehen.

Instagram / sophiemarstatt Sophie Lilian Marstatt, Influencerin

Instagram / mikesinger Mike Singer mit seiner Katze

Instagram / mikesinger Mike Singer und seine Katze

Instagram / sophiemarstatt Sophie Lilian Marstatts Katze

Instagram / sophiemarstatt Sophie Lilian Marstatt und ihre Katze

Instagram / mikesinger Mike Singers Katze im Juni 2020

Instagram / sophiemarstatt Sophie Lilian Marstatt mit ihrem Herzbuben



