Wegen Instagram: Sophie Marstatt hatte psychische Probleme

Sophie Marsatt will ihren Umgang mit Social Media verändern. Seit sie 15 ist, postet sie auf Instagram – als Freundin von Mike Singer (23) ist ihr Account noch erfolgreicher geworden. Doch vor einigen Tagen machte die Influencerin ein ehrliches Geständnis: Sie hat in den letzten acht Jahren kein einziges Foto ohne Filter oder krasse Bearbeitung gepostet! Jetzt gesteht Sophia auch: Sie ging an ihrem Filterwahnsinn fast kaputt.

Mit RTL spricht sie ehrlich über die starke Bearbeitung ihrer Bilder. Weil Sophie sich beispielsweise wegen ihrer Pausbacken unsicher gefühlt und mit anderen Frauen im Netz verglichen habe, habe sie die "Sophie 2.0" erschaffen. Durch die Komplimente, die sie für ihre Fake-Bilder bekam, sei sie nur weiter in den Filterwahn gerutscht. Die Komplexe der jungen Frau verstärkten sich nur noch. "Ich habe mit der Zeit wirklich psychische Probleme dadurch bekommen", gesteht sie.

Sophies Selbstzweifel gingen sogar so weit, dass sie ihre Bilder fast bis zur Unkenntlichkeit bearbeitete. "Ich erinnere mich, im Urlaub hatten wir auch mal so eine Situation, dass ich ein schönes Foto von ihr gemacht habe und sie hat das dann eine Stunde lang bearbeitet. Dann hat sie es mir gezeigt und ich meinte: Tut mir leid, aber du siehst gar nicht so aus", erzählt ihr Freund Mike. Der Sänger habe sich aber sowieso in ihre inneren Werte verliebt.

Mike Singer und Sophie Marstatt

Sophie Marstatt

Sophie Marstatt und Mike Singer

