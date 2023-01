Das hält Ex-Juror Mike Singer von der diesjährigen DSDS-Jury

Hat die neue DSDS-Jury Potenzial? Am heutigen Samstagabend ist es endlich so weit: Die finale Staffel des beliebten TV-Formats startet um 20.15 Uhr bei RTL. Pop-Titan Dieter Bohlen (68) feiert in der Season sein Comeback – und auch Pietro Lombardi (30) ist wieder als Juror mit dabei. Gemeinsam mit Katja Krasavice (26) und Leony begeben sich die Musiker auf die Suche nach Deutschlands nächstem Superstar. Vor dem offiziellen Start nahm Mike Singer (22) die Jury im Promiflash-Interview nun schon mal ganz genau unter die Lupe!

Im Gespräch mit Promiflash erzählte der 22-Jährige, dass er schon total gespannt auf die neue Staffel sei. "Von Leony bin ich persönlich ja echt ein Fan! Ich finde es auch total krass, was sie in den letzten Jahren gerissen hat", schwärmte er von der "Faded Love"-Interpretin. Mike sei sich ziemlich sicher, dass die Juroren gut miteinander harmonieren werden. "Ich glaube, es wird ganz gut funktionieren – auch mit Katja und Pietro, die kennen sich ja auch schon länger", führte er weiter aus.

Auf Dieters Comeback freut sich der Hottie jedenfalls ganz besonders. "Dieter und ich sind ja echt gute Freunde mittlerweile, wir telefonieren immer mal wieder [...] und ich bin total froh, dass er in der Jury ist", stellte Mike klar. Die Staffel, die ohne den "Cheri Cheri Lady"-Interpreten ausgestrahlt wurde, habe ihm nicht wirklich gefallen: "Dieter gehört in die Jury. Ohne Dieter ist DSDS halt langweilig."

Instagram / mikesinger Mike Singer, ehemaliger DSDS-Juror

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Juror Dieter Bohlen

