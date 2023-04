Bye bye Filter: Sophie Marstatt zeigt sich nur noch ohne

Sophie Lilian Marstatt will etwas ändern. Die Freundin von Mike Singer (23) ist Vollzeit-Influencerin. Auf ihrem Instagram-Profil begeistert sie ihre 233.000 Follower regelmäßig mit Outfit-Inspirationen und Einblicken in ihr Leben. Auch süße Pärchenbilder mit dem Sänger teilt sie gerne. Direkt in die Kamera sprach die Beauty bisher aber nicht. Dies ändert sich nun: Sophie beichtet, dass sie ihre Fotos bisher stark bearbeitete und damit nun Schluss sein soll.

"Ich spreche heute das erste Mal in die Kamera. Vor allem das erste Mal ohne Filter oder Photoshop oder so. [...]", beginnt Sophie in einem Video auf Instagram zu erzählen. Sie habe durch die Bearbeitung ihrer Fotos ein falsches Bild von sich selber kreiert und wolle das nun nicht mehr tun. "Wollte einfach sagen, dass jetzt hier so ein kleiner Umschwung und Neuanfang ist. [...] Dass ich einfach ich bin, dass ich okay damit bin, dass ich so aussehe, wie ich aussehe, dass ich Pickel habe oder weiß ich nicht was", verkündet die Blondine.

Auch einige bekannte Personen unterstützen Sophie bei diesem Schritt. Allen voran natürlich ihr Liebster Mike. Dieser kommentiert den Beitrag: "Ich bin stolz auf dich. Du bist so stark und schenkst damit so Vielen Kraft. Du bist perfekt, wie du bist! Ich liebe dich." Auch Ex-GNTM-Girl Anna-Maria Schimanski (23) schreibt: "Starke Frau. Trotzdem bist du eine tolle, wunderschöne Frau."

Instagram / sophiemarstatt Sophie Lilian Marstatt und Mike Singer

Instagram / sophiemarstatt Sophie Lilian Marstatt, Influencerin

Instagram / sophiemarstatt Sophie Lilian Marstatt und Mike Singer im Oktober 2021

