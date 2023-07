Mike Singer schwärmt von der Zusammenarbeit mit Sarah Engels

Haben Mike Singer und Sarah Engels (30) bei ihrer Arbeit für "Miraculous: Ladybug & Cat Noir" gut harmoniert? Sowohl der ehemalige The Voice Kids-Teilnehmer als auch die einstige DSDS-Finalistin sprechen in dem Animationsfilm jeweils eine der Hauptrollen. Doch nicht nur das: Im Rahmen der Synchronisation haben sie sogar ein Duett aufgenommen – allerdings getrennt voneinander! Trotzdem sind sich die Musiker im Rahmen des Projekts begegnet und haben sich offenbar sehr gut verstanden!

Im Interview mit Promiflash plauderte Mike aus, dass Sarah und er einige Male gemeinsam für "Miraculous" unterwegs gewesen seien. "Wir kennen uns auch schon ein bisschen länger. Wir waren beide gemeinsam beim #freeESC, Sarah damals für Italien und ich für Kasachstan. Ich bin sehr froh, dass wir das zusammen machen, weil ich echt ein Fan von Sarahs Stimme bin", schwärmte der ehemalige The Masked Singer-Teilnehmer.

Für Mike sei die Arbeit an "Miraculous" in gewisser Weise jedoch auch eine Herausforderung gewesen: "Ich will jetzt nicht sagen, dass die Songs, die ich schreibe, wenn ich im Studio bin, keinen hohen Anspruch haben. Aber für mich war das eine total andere Erfahrung, im Synchronstudio zu sein und im Synchronstudio zu singen, während ich gleichzeitig auf die Lippen achten muss." Schließlich habe er obendrein auch noch seine Rolle berücksichtigen müssen.

ActionPress Mike Singer, Musiker

ActionPress Sarah Engels, Sängerin

ActionPress "Miraculous: Ladybug & Cat Noir"-Filmplakat

