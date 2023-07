Mike Singer ist bereit für seine eigene Familie mit Sophie

Mike Singer (23) will bald Vater werden! Mit 23 Jahren hat der Musiker beruflich schon einiges erreicht: Seit seiner Teilnahme bei The Voice Kids ist er richtig dick im Geschäft. So saß er beispielsweise schon in der DSDS-Jury, bekommt Synchronrollen bei großen Filmen und landet einen Hit nach dem nächsten. Privat hat er vor über zwei Jahren in seiner Freundin Sophie Lilian Marstatt gefunden. Und mit ihr kann sich Mike schon bald Kinder vorstellen!

"Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, eine eigene Familie zu gründen", berichtet er im Bunte-Interview. Mike wäre jetzt bereit, Vater zu werden – allerdings müsse seine Freundin entscheiden, ob sie jetzt schon in die Mutterrolle schlüpfen wolle. In der Familie des Sängers sei es aber normal, relativ früh Kinder zu bekommen – weswegen sein Opa schon immer wieder nach Urenkeln fragen würde. "Meine Mama hat mich auch mit 19 bekommen. Ich bin jetzt 23, ich bin also ein Spätzünder bei uns in der Familie", witzelt er.

Mike ist sowieso total der Familienmensch – jede freie Sekunde verbringt er bei seinen Eltern und ist sogar extra wieder von Köln zurück in ihre Nähe gezogen. "Es ist mir sehr wichtig, meine Familie in der Nähe zu haben. [...] Ohne sie wäre ich ja schließlich auch niemals da, wo ich heute bin", erklärt er. Auch mit seinen Cousine und Cousinen sei der Künstler stark verbunden: "Wir sind alle so eng miteinander, dass wir uns als Geschwister sehen."

