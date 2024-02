Einbruch belastet Mike Singer und seine Freundin noch immer

Während Mike Singer (24) und seine Freundin, die Influencerin Sophie Lilian Marstatt, das Let's Dance-Finale genießen wollten, erlebten sie einen Albtraum: Als sie außer Haus waren, brachen unbekannte Täter in ihr Zuhause ein. Dieser Vorfall liegt mittlerweile fast zwei Jahre zurück, aber die emotionale Belastung und die Folgen halten für das junge Paar noch immer an. "Jetzt denke ich immer noch jeden Abend darüber nach. Habe ich alle Rollenläden runtergemacht? Sind alle Kameras an?", gibt Sophie im Interview mit Bild zu. Die Einbrecher hinterließen nicht nur materielle Schäden – sie durchwühlten sogar die intimsten Bereiche ihres Lebens, darunter die Unterwäsche.

Der Einbruch hat nicht nur kurzfristige Auswirkungen auf die beiden gehabt. Sophie leidet unter veränderten Angewohnheiten, die deutlich machen, wie sehr der Einbruch sie erschüttert hat. Mike auf der anderen Seite versucht auf seine Weise, das traumatische Ereignis zu verarbeiten und hinter sich zu lassen – eine Herausforderung, die nicht nur Geduld, sondern auch eine große mentale Stärke erfordert. "Ich war einfach fertig mit der Welt. Ich war kurz vor dem Burn-out. Ich war nur froh, dass ich Sophie an meiner Seite hatte. Der ging es ja auch nicht gut, aber wir haben zusammengehalten und uns gemeinsam aufgepäppelt", führt der The Voice Kids-Star gegenüber dem Blatt aus.

Dieser schlimme Vorfall gibt einen seltenen Einblick in das Privatleben des jungen Paares, das in der Öffentlichkeit meist strahlend und unbeschwert wirkt. Die Geschichte von Mike und Sophie zeigt eindrucksvoll, dass Ruhm und Erfolg keinen Schutz vor den dunklen Seiten des Lebens bieten und wie wichtig es ist, in solchen Momenten zusammenzuhalten. Auf Instagram machten die beiden danach ihre Verbundenheit öffentlich. Der Sänger äußerte sich zu den Ereignissen und der Welle der Unterstützung: "Gemeinsam durch Höhen und Tiefen. Danke für eure lieben Nachrichten und eure Unterstützung in diesen Zeiten."

Auch wenn der Einbruch die beiden noch immer begleitet, läuft es in der Beziehung von Mike und Sophie richtig gut. Der Musiker könnte sich sogar schon ein Baby vorstellen – aber seine Liebste möchte damit noch warten. "Ich finde halt, dass zu einem Kind auch eine Hochzeit gehört. Und wenn zwei Menschen heiraten, dann sollten beide Partner finanziell stabil sein. Und ich bin noch nicht so weit. Auf meine Einkommensquelle als Influencerin kann ich mich nicht verlassen", erklärt sie in dem Interview.

Anzeige

ActionPress Mike Singer, Musiker

Anzeige

Instagram / sophiemarstatt Sophie Marstatt und Mike Singer, Influencer

Anzeige

Instagram / mikesinger Mike Singer und seine Freundin Sophie Marstatt

Anzeige

Wie findet ihr die Reaktion von Mike Singer und Sophie Lilian Marstatt auf den Einbruch? Angemessen, es war sicherlich sehr belastend. Ein bisschen übertrieben. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de