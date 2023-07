Mike Singers Cousine rastete wegen "Miraculous"-Rolle aus!

Mike Singer (23) performt die Songs von Cat Noir! Der Sänger hatte durch seine Teilnahme bei The Voice Kids erste Bekanntheit erlangt. Nach mehreren erfolgreichen Alben und musikalischen Auszeichnungen wurde Mike immer bekannter. Im Januar 2021 schaffte er es dann sogar als Jurymitglied in die 18. Staffel von DSDS. Jetzt singt er die Songs von Cat Noir in der Kinderserie "Miraculous". Promiflash verrät Mike, wie die Reaktion seiner Familie war.

"Als die Anfrage kam, war mir 'Miraculous' schon ein Begriff, aber ich kannte die Serie nicht. Ich habe dann direkt meine kleine Cousine angerufen. Sie ist total durchgedreht. Sie konnte es gar nicht fassen, dass ich meine Gesangsstimme wirklich Cat Noir leihen darf", erzählt der Songwriter in einem exklusiven Interview mit Promiflash. Den 23-Jährigen mache diese Reaktion unheimlich stolz: "Ich glaube, das ist für sie auch so ein prägendes Ereignis in ihrem Leben, dass sie das nicht vergessen wird".

Hinter dem neuen Projekt stecke ganz schön viel harte Arbeit und eine Menge Vorbereitung, verrät er. "Ich habe direkt gemerkt, dass der Anspruch sehr hoch ist", gibt Mike zu. Nicht nur zu Hause habe er fleißig üben müssen, auch ein Vocal-Coach habe "noch mal über alles drüber geschaut".

SAT.1/ Claudius Pflug Mike Singer bei "The Voice Kids" 2022

Instagram / mikesinger Mike Singer im Juni 2020

Instagram / mikesinger Mike Singer, Sänger

