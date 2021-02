Marilyn Manson (52) muss sich weiteren Anschuldigungen stellen. Zwei Ex-Freundinnen des berühmten Rockers gingen nun an die Öffentlichkeit und machten ihm schwere Vorwürfe: So soll er die Schauspielerin Evan Rachel Wood (33) missbraucht haben und soll während der Beziehung mit der ehemaligen Pornodarstellerin Jenna Jameson (46) Fantasien gehabt haben, sie bei lebendigen Leibe zu verbrennen. Jetzt richtet sich eine dritte Frau an die Öffentlichkeit und teilt ihre Erfahrungen mit dem Künstler.

"Ich habe Brian Warner, bekannt als Marilyn Manson, im Oktober 2015 backstage kennengelernt. Ich war 22 und er 46. Das Erste, das er zu mir sagte, war, dass er mich beißen werde", beginnt eine weibliche Userin namens Gabriella auf Instagram ihre Schilderung. Über ihre sechsmonatige Romanze habe er ihr Drogen gegeben, sie verbal fertiggemacht und sie als Strafe in einen Raum eingesperrt. Ihr sei es psychisch irgendwann so schlecht gegangen, dass sie versucht habe, Suizid zu begehen.

Zu diesem Statement äußerte sich der Beschuldigte bisher nicht – dafür zu den beiden vorangegangenen Vorwürfen: "Offensichtlich waren meine Kunst und mein Leben schon immer Magnete für Diskussionen, aber die aktuellen Vorwürfe mir gegenüber sind schreckliche Verzerrungen der Realität", schrieb er auf seinem Profil. Seine intimen Beziehungen seien immer einvernehmlich gewesen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Evan Rachel Wood und Marilyn Manson, 2007

Getty Images Marilyn Manson beim Coachella Festival 2018

Getty Images Marilyn Manson bei der Vanity Fair Oscar Party, 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de