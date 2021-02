Woran hat es gelegen? Der einstige Rosenverteiler Oliver Sanne (34) nahm an der diesjährigen Dschungel-Ersatzshow teil. Mit den TV-Sternchen Christina Dimitriou (29) und Sam Dylan (29) lebte er drei Tage lang auf engstem Raum zusammen und teilte auch mal den einen oder anderen Spruch gegen sie aus. Am ersten Abend bekam der Reality-TV-Star von den Zuschauern noch die meisten Anrufe – an Tag drei jedoch die wenigsten. Im Netz sprach Oli nun über seinen rasanten Fan-Schwund!

In einem Instagram-Livestream mit Jürgen Milski (57) quatschte der Muskelmann über die letzte Entscheidung der Zuschauer. "Am ersten Tag noch auf Platz eins. Ich dachte 'Vielleicht bin ich ja wirklich ganz nett' und dann ging die ganze Nummer nach hinten los. Das war schon toll!", betonte der TV-Casanova offensichtlich ironisch. Laut Oli sollen seine Konkurrenz Christina und Sam ihn trotz der Reibereien sympathisch gefunden und ganz vorn im Rennen gesehen haben. Vielleicht schien er deshalb im Livestream auch etwas verwundert über das Ergebnis in der Show.

Sein Kollege und Freund Jürgen versicherte Oli, dass er ein toller Kerl sei und all seine Vertrauten dies auch wissen würden. Doch der Fitnessliebhaber denkt eher, dass seine Art und sein Humor vielleicht nicht jedem schmeckt – und dass das eine mögliche Erklärung für sein frühes Ende in der Sendung ist.

TVNOW / Stefan Gregorowius Christina Dimitriou, Sam Dylan und Oliver Sanne in der Dschungelshow

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne im Februar 2019

Instagram / juergen.milski Jürgen Milski, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer

