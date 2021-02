Chris Ramseys (34) Baby bekam seinen ersten Schönheitseingriff – mit nur knapp einem Monat! Der britische Comedian und seine Frau Rosie wurden vor Kurzem erneut Eltern: Ein zweiter Sohnemann namens Rafe macht das junge Familienglück perfekt. Doch ein Detail an dem Neugeborenen schien den beiden wohl Sorgen zu bereiten: Rafes spitze Ohren. Daher entschieden die besorgten Eltern, ihrem Sprössling die Lauscher korrigieren zu lassen!

Auf Instagram sprach Rosie mit ihrer Fangemeinde offen über die Prozedur. Die Eheleute hätten sich dafür entschieden, damit Rafe in Zukunft keine Komplexe aufgrund seiner spitzen Ohren bekomme. "Es ist eigentlich nicht so auffällig, aber wenn es helfen kann, dass es ihn in den kommenden Jahren nicht stört, ist es das meiner Meinung nach wert", beleuchtete die zweifache Mutter die Hintergründe für die Behandlung.

Der Eingriff habe auf ärztliches Anraten so früh stattgefunden: "Der Doktor sagte: 'Je früher, desto besser, damit [die Babys] nicht versuchen, [das Pflaster] abzuziehen oder nass zu machen'", fuhr die Podcasterin fort. Jedoch sei soweit alles ordnungsgemäß verlaufen – in zwei Wochen finde der Kontrolltermin statt.

Anzeige

Getty Images Rosie und Chris Ramsey, Mai 2019 in London

Anzeige

Getty Images Chris und Rosie Ramsey, März 2020 in London

Anzeige

Getty Images Chris und Rosie Ramsey, März 2020 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de