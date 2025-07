Trotz Abfuhr vom Doc: Jessica Hnatyk plant weitere Eingriffe

Jessica Hnatyk (24) hat ihre Begeisterung für Schönheitsoptimierungen einmal mehr betont. In einem Interview mit Promiflash beim Howdy Honey von Hej Mates sprach die Reality-TV-Darstellerin offen über ihre Pläne, auch künftig kosmetische Eingriffe in Betracht zu ziehen. Erst kürzlich hatte ihr Beauty-Doc sie zwar ohne Behandlung wieder nach Hause geschickt, doch Jessica gibt sich unbeeindruckt. "Wenn er mir sagt: 'Das ist gerade zu viel.' Dann sage ich auch: 'Ich will halt nicht aussehen wie eine Puppe'", stellte sie klar. Trotzdem werde sie ihrem Arzt wieder einen Besuch abstatten, wenn sie künftig kleine Mängel bemerkt – Ästhetik stehe für sie schließlich im Vordergrund.

Die Influencerin hat in der Vergangenheit bereits mehrfach an ihrem Aussehen arbeiten lassen und zeigt sich darüber reflektiert. "Ich bin halt nicht die Natürlichste. Kann man ja so sagen", merkte sie im Gespräch mit Promiflash an und gestand ganz offen: "Ich liebe das, einfach mal ein bisschen da und ein bisschen hier zu verbessern." Speziell kleine Eingriffe beim Beauty-Doc, die Falten mildern oder Konturen betonen, stehen weiterhin ganz oben auf ihrer Liste: "Dann werde ich ihn auf jeden Fall mal wieder besuchen."

Bei ihrem letzten Besuch hatte Jessica auf die Meinung ihres Schönheitsmediziners Dr. Rick gehört, der für seine ehrliche Art bekannt ist. Auf TikTok behauptete er: "Weißt du, was ich machen würde? Gar nichts. Deine Lippen sind perfekt." Jessica akzeptierte dies und ließ erst mal nichts durchführen. Wann sich die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin dafür einem anderen Eingriff unterzieht, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Influencerin